スピードスケートの北京冬季五輪代表は次の通り。

女子 小平奈緒（相沢病院）高木美帆（日体大職）郷亜里砂（イヨテツク）佐藤綾乃（ANA）高木菜那（日本電産サンキョー）押切美沙紀（富士急）小坂凜（三重県スポーツ協会）堀川桃香（北海道・白樺学園高）▽男子 新浜立也（高崎健康福祉大職）森重航（専大）村上右磨（高堂建設）小島良太（エムウェーブ）一戸誠太郎（ANA）小田卓朗（開発計画研究所）土屋良輔（メモリード）