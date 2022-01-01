（兵庫）神戸市中央区三宮町１丁目付近で下半身露出　１月１日昼過ぎ

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兵庫県警によると、１日午後１時ごろ、神戸市中央区三宮町１丁目付近のトイレで若い男性による下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：白色フリース、黒色ズボン、白色キャップ帽）

■実行者の言動や状況
・女子トイレで、下半身を出しているのが目撃された。

■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市役所など

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