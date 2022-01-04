田子ノ浦親方

日本相撲協会は4日、田子ノ浦親方（45）＝元幕内隆の鶴、本名積山伸一、鹿児島県出身＝と、田子ノ浦部屋所属の幕下以下2力士、床山1人の計4人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。

東前頭7枚目の高安（31）＝本名高安晃、茨城県出身＝ら同部屋所属の力士14人ら協会員は陽性者および濃厚接触の可能性があるとして、大相撲初場所（9日初日・両国国技館）の全休が決まった。今後は保健所の指示に基づき、濃厚接触者の調査や療養などの対応を行うという。