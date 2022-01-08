【北京共同】新華社電によると、中国青海省海北チベット族自治州門源回族自治県で8日午前1時45分（日本時間同2時45分）、マグニチュード（M）6.9の地震が起きた。中国メディアによると、同省や甘粛省の住民が強い揺れを感じ、家屋が損傷するなどした。震源の深さは10キロ。

青海省では2010年に玉樹チベット族自治州玉樹県で2698人の死者、270人の行方不明者を出したM7.1の地震が起きた。