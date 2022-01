‚Ich bin ein Star - Holt mich hier raus‘ geht in eine neue Runde.

Seit Jahren ist das sogenannte Dschungelcamp ein jährlicher Quotenhit für den zuständigen Sender RTL. So mancher C-Promi tauchte im Zuge der Show wieder aus der Versenkung auf, einige konnten ihren Ruf retten — andere ruinierten ihn. Im Dschungel um die Krone zu kämpfen ist fast schon eine Ehre! Diesmal treten die Stars allerdings nicht in Australien gegeneinander an, sondern fliegen nach Südafrika. Nachdem 2021 aufgrund der Corona-Pandemie keine Staffel produziert wurde, soll es dieses Jahr an einem neuen Ort umso wilder werden. Die Kandidaten Lucas Cordalis und Filip Pavlovic freuen ich schon auf die anstehenden Dschungelprüfungen. Letzterer teilt seinen Followern auf Instagram mit: „Nach so langer Zeit ist es endlich so weit und es geht heute für mich nach Südafrika.“

Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Micaela Schäfer weiß, was auf die Teilnehmer der Show zukommt. Sie ist sich sicher, dass das Publikum sich auf eine interessante Staffel einstellen kann. Im Gespräch mit ‚Promiflash‘ sagt das Model: „Da wird es richtig krachen. Vielleicht erleben wir sogar ein paar Leute, die freiwillig gehen. Das wird so schlimm werden, dass die Leute an ihre Grenzen kommen.“