1月11日、東日本大震災が発生してから10年10か月

◆人的被害・避難者数

・2011年3月11日、国内最大規模となるM9.0の地震が発生し、大津波により東北地方の太平洋沿岸に大きな被害をもたらした。警察庁によると、2021年3月10日現在、死者1万5899人、行方不明者2526人、死者不明を合わせて1万8425人(前回2020年12月10日現在、死者1万5899人、行方不明者2527人)。

・12月27日、復興庁は「東日本大震災における震災関連死の死者数」を更新した。復興庁によると、2021年9月30日現在、震災関連死は1都9県で3784人(前回2021年3月31日現在3774人。前回比+10人)。震災関連死・直接死・行方不明者と合わせると合計2万2209人。都道府県別では、岩手県470人、宮城県929人、山形県2人、福島県2329人(+10)、茨城県42人、埼玉県1人、千葉県4人、東京都1人、神奈川県3人、長野県3人。年代別では、20歳以下9人、21歳以上65歳以下424人、66歳以上3351人だった。https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-6/20211227_kanrenshi.pdf

・復興庁によると、2021年12月9日現在、避難者数は3万8882人。県外避難は3万1492人(福島県2万7297人、宮城県3409人、岩手県786人)。

◆食品

・12月10日、農林水産省は、英国が日本産食品に対する輸入制限撤廃に向けた国内手続きを開始したと発表した。

・12月24日、JA会津よつば本店（福島県会津若松市）で、アメリカに輸出する福島県産のコメの出発式が行われた。2021年9月に米国は日本産食品の輸入停止措置を撤廃した。

◆処理水の海洋放出・セシウム

・12月14日、海洋研究開発機構の熊本主任研究員が原発事故で海に流出した放射性物質セシウム134が北極海内部に到達していたとの研究成果をまとめた。

◆エネルギー

・1月1日、欧州連合の欧州委員会は、発電時に二酸化炭素を出さない原子力発電について「脱炭素に貢献するエネルギー」と位置付けると発表した。ドイツやスペインは反発。

◆その他

・12月18日、宮城県仙台市から青森県八戸市をつなぐ三陸沿岸道路（高速道路）が全線開通した。復興道路・復興支援道路を合わせて総延長570キロが整備された。

◆東日本大震災から10年9か月

https://nordot.app/842129146597179392

◆警察庁｜警察活動と被害状況［2021年3月10日］

http://www.npa.go.jp/news/other/earthquake2011/index.html

◆復興庁｜震災関連死の死者数等について（令和3年9月30日現在）［令和3年12月27日公表］

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-6/20140526131634.html

◆復興庁｜全国の避難者等の数（所在都道府県別・所在施設別の数）［令和3年12月28日］

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/hinanshasuu.html

◆広島大学｜地球資源論研究室｜東日本大震災－被災地－

http://earthresources.sakura.ne.jp/er/EV_TKJ(4).html

※情報は発信時点のもので、最新の状況と異なる場合があります。