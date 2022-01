Penélope Cruz möchte mit ihrem Mann Javier Bardem in einem Musical mitspielen.

Die 47-jährige Schauspielerin, die seit über zehn Jahren mit ihrem Oscar-Preisträger verheiratet ist und mit ihm die beiden Kinder Leo (10) und Luna (8) hat, verriet, dass sie nach seiner Hauptrolle als Desi Arnaz in der Lucille-Ball-Biografie ‘Being the Ricardos’ an der Seite von Nicole Kidman "liebend gerne" ein Musical mit ihm machen würde.

"Ich würde liebend gerne ein Musical [mit ihm] machen. Ich habe ihn in 'Being the Ricardos' singen sehen und er hat das unglaublich gut gemacht! Er hat sich genauso gefühlt, wie ich mich gefühlt habe, als ich 'Nine’ gemacht habe, als ich keine Ahnung hatte, dass ich singen kann, aber Rob Marshall hat mich nach ein paar Tests überzeugt, dass ich es kann. Und weil ich 18 Jahre lang getanzt habe, Ballett, und ein großer Fan der Tanzwelt und der Musik bin, ist das für mich eine so starke Kunst, sogar noch mehr als das Kino, also ist das Genre Musical für mich ein Traum! Ich habe bisher nur ein einziges gemacht, also hoffe ich, dass ich das eines Tages wiederholen kann”, so die Oscar-Preisträgerin.

Die '355'-Darstellerin will das Projekt einfach angehen. Gegenüber 'Entertainment Tonight' sagte sie: "Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist ein Musical. Wir müssen ein Musical zusammen machen, und alle haben so begeistert reagiert, als ich das gesagt habe."