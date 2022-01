Nathalie Volk verrät, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt.

Die ehemalige ‚GNTM‘-Kandidatin trennte sich im Oktober von ihrem Freund Timur, mit dem sie in der Türkei lebte, und kehrte zurück in ihre Wahlheimat New York. Vor wenigen Tagen fachte die brünette Schönheit Spekulationen an, wonach sie wieder frisch verliebt ist. An ihrem 25. Geburtstag teilte sie ein Foto, das einen gewaltigen rosafarbenen Blumenstrauß und eine Karte mit den Initialen S.L. zeigte. In ihrer Story versah sie das Bild mit dem Kommentar „Thank you Baby“ und vier Herz-Emojis.

Gegenüber ‚Gala‘ offenbart die brünette Schönheit nun, dass an den Gerüchten tatsächlich etwas dran ist. „Verliebt – na ja, das hat die Presse daraus gemacht, das sind nicht meine Worte. Aber da gibt es jemanden, den ich ganz toll finde“, gesteht sie. „Er hat mir zum Geburtstag wunderschöne Blumen geschickt. Wir kennen uns schon etwas länger, seit 2014. Das erste Mal habe ich ihn auf der After-Show-Party von GNTM gesehen und seitdem sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen. Er kommt aus Frankfurt.“

Fürs erste will Nathalie ihr neues Glück aber für sich genießen. „Ich möchte seine Identität noch nicht preisgeben, um ihn auch vor der Presse zu schützen. Außerdem muss man sich ja auch erst noch mehr kennenlernen. Ob daraus was wird – das steht in den Sternen“, erklärt das Model.