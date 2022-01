George Ezra wird in dieser Woche sein heiß erwartetes Comeback mit der neuen Single 'Anyone For You' feiern.

Der 'Shotgun'-Hitmacher hat seit 2018 keine Musik mehr veröffentlicht, obwohl er im Dezember in Zusammenarbeit mit Amazon den festlichen Top-10-Hit 'Come On Home For Christmas' auf den Markt brachte.

Der neue Track des 28-jährigen Sängers, der am Freitag (28. Januar) erscheint, ist der erste Vorgeschmack auf den Nachfolger seines 'Staying At Tamara’s'-Albums aus dem Jahr 2018. Nachdem seine Fans einen Countdown-Timer auf seiner Website gesehen hatten, enthüllte George nun endlich seinen neuen Track. Er verriet auch, dass weitere neue Musik schon bald zu hören sein wird. Über seinen Account auf Twitter verkündete der Star: "Ich kann nicht ganz glauben, dass ich das sage, tatsächlich bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das sagen soll… Ich denke… NEUE MUSIK, es ist wahr! Meine neue Single 'Anyone For You' erscheint am nächsten Freitag, den 28. Januar! Das ist erst der Anfang, Liebe, G x."

Unterdessen gab der 'Blame It On Me'-Sänger vor kurzem zu, dass er heute an einem anderen Punkt in seinem Leben angekommen sei, als damals bei der Promotion seines Albums von 2018.