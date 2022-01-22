宮崎県警によると、１９日午後５時３０分ごろ、宮崎市宮崎駅東で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪交じり、ベージュ色上着、黒色ズボン、茶色ハンチング帽、銀色スクーター）
■実行者の言動や状況
・ベンチに座っていた女子生徒に声をかけた。
・「占いできるから、名前と生年月日教えて」
■現場付近の施設
・宮崎駅［ＪＲ］、日向学院中学校・高校、宮崎学園中学校・高校、宮崎中央公園
© 日本不審者情報センター合同会社
宮崎県警によると、１９日午後５時３０分ごろ、宮崎市宮崎駅東で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪交じり、ベージュ色上着、黒色ズボン、茶色ハンチング帽、銀色スクーター）
■実行者の言動や状況
・ベンチに座っていた女子生徒に声をかけた。
・「占いできるから、名前と生年月日教えて」
■現場付近の施設
・宮崎駅［ＪＲ］、日向学院中学校・高校、宮崎学園中学校・高校、宮崎中央公園
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