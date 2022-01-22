岡山県警によると、２２日午後５時３０分ごろ、倉敷市寿町付近の駐輪場で女子高校生へのマスク要求が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～３５歳、黒色服装、灰色ニット帽）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子生徒に声をかけ、マスクを売るよう求めた。
・「今着けているマスクを千円で売って欲しい」
■現場付近の施設
・倉敷駅［ＪＲ］、倉敷市駅［水島臨海鉄道］、倉敷みらい公園、★アリオ倉敷、三井アウトレットパーク倉敷
© 日本不審者情報センター合同会社
岡山県警によると、２２日午後５時３０分ごろ、倉敷市寿町付近の駐輪場で女子高校生へのマスク要求が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～３５歳、黒色服装、灰色ニット帽）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子生徒に声をかけ、マスクを売るよう求めた。
・「今着けているマスクを千円で売って欲しい」
■現場付近の施設
・倉敷駅［ＪＲ］、倉敷市駅［水島臨海鉄道］、倉敷みらい公園、★アリオ倉敷、三井アウトレットパーク倉敷
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