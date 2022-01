Laura Müller dementiert eine Schwangerschaft.

Die 21-jährige OnlyFans-Macherin war in den letzten Tagen der Mittelpunkt so einiger Schlagzeilen. Ein Foto, das online kursierte, sollte angeblich die schwangere Wendler-Freundin in einem US-Supermarkt zeigen. Tatsächlich handelt es sich dabei aber nicht um Laura, wie diese jetzt erklärt. In einer Instagram-Story schreibt sie: „An all diejenigen, die in der heutigen Zeit Social Media dafür zu nutzen, Gerüchte zu erfinden, Lügen oder Beleidigungen zu verbreiten, sollten irgendwann auch mal merken, wann man eine Grenze überschreitet.“ Zu den Babygerüchten erklärt sie: „Nein, ich bin aktuell nicht schwanger.“

Dass Social Media-User online über sie spekulieren, gefällt der Wahl-Amerikanerin gar nicht: „Jede Frau sollte respektiert werden und ihre eigenen Entscheidungen treffen.“ Deshalb sei es nicht in Ordnung, einfach irgendwelche Fotos zu veröffentlichen in der Hoffnung, dass darauf schon die Richtige abgebildet sei. „Alles, was ich mit euch teile, liegt in meiner Entscheidung. Aktuell genieße ich mein Leben in vollen Zügen“, richtet sich Laura an ihre Fans und stellt klar, dass heimliche Fotos von ihr oder jeder anderen Frau nicht okay sind.