AKIRAさん、リン・チーリンさん(ゲッティ=共同)

ダンスボーカルグループEXILEのAKIRAさん(40)が31日、妻で台湾の俳優のリン・チーリンさん(47)との間に第1子が誕生したことを自身のインスタグラムで発表した。

AKIRAさんは「生まれてきてくれてありがとう」という意味の「Thank you for coming into our family!!」とのメッセージと共に、小さな手が写った写真を投稿した。