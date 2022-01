Paloma Faith schüttet ihren Followern auf Instagram ihr Herz aus.

Fans der britischen Sängerin haben bemerkt, dass es in letzter Zeit deutlich stiller auf ihrem Account geworden ist. Den Grund dafür erklärt die 40-Jährige nun in einem emotionalen Post. „Ich habe in letzter Zeit nicht viel hier gepostet, weil ich ein paar Krisen in meinem Privatleben hatte“, schreibt sie. „Aber ich will, dass ihr alle wisst, dass ich dankbar für euch alle bin und neue Musik schreibe und außerdem an einer Menge Kleinigkeiten arbeite. Aber ich befinde mich inmitten etwas, das nur als Clusterf*** beschrieben werden kann.“ Trotz ihres Tiefpunkts konzentriere sich Paloma darauf, weiter kreativ zu bleiben. „Was mir dabei hilft, weiterzumachen, sind die Musik, das Schreiben und die Arbeit“, fügt sie hinzu. Dazu postete die zweifache Mutter ein Selfie, auf dem sie in die Kamera lächelt.

In ihrer Story teilte Paloma außerdem ein Foto, das sie in einer Bar umringt von Freunden zeigt. Ganz so fröhlich, wie es auf dem Bild zu wirken scheint, war der Schauspielerin aber nicht zumute. „Ich gehe mittlerweile wieder aus und habe Angst, von Menschen umgeben zu sein. Aber das soll beweisen, dass ich es tue!“, erklärt sie neben dem Schnappschuss.