Lady Gaga‘s ‚Jazz & Piano‘-Residenz kehrt nach Las Vegas zurück.

Die 35-jährige Sängerin wird im April und Mai im weltberühmten Dolby Live Park MGM Hotel und Casino in Sin City wieder auf der Bühne stehen. Der ursprüngliche Lauf startete im Januar 2019 und auch die neuen Auftritte sollen erneut Gagas „Liebe zum Great American Songbook“ feiern. Darüber hinaus will die ‚Million Reasons‘-Sängerin Songs aus ihrer gefeierten zweiten Duett-LP mit Jazz-Ikone Tony Bennett, ‚Love For Sale‘, performen.

Einige Termine der Residenz mussten aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 auf Eis gelegt werden. Die neuen Shows beginnen am 14. April und enden am 1. Mai. ‚Love For Sale‘ – der Nachfolger von ‚Cheek to Cheek‘ aus dem Jahr 2014 – war tragischerweise auch Tonys letztes Album. Der 95-jährige Entertainer kämpft gegen die Alzheimer-Krankheit, hat aber keine Ahnung, dass er die fortschreitende neurologische Erkrankung hat, die Gedächtnisverlust verursacht. Gaga teilte kürzlich ihre Freude darüber, dass der Musikstar dennoch jedes Wort verstand, als sie ihm die Nachricht überbrachte, dass das Duo für sechs Grammys nominiert ist, darunter der prestigeträchtige Award ‚Album of the Year‘.

Die ‚A Star Is Born‘-Darstellerin war „völlig sprachlos“, nachdem sie herausgefunden hatte, dass sie bei der Zeremonie 2022 für gleich mehrere Auszeichnungen nominiert ist. Das Duo konkurriert mit ‚I Get a Kick Out of You‘ auch für ‚Record of the Year‘ sowie ‚Best Pop Duo/Group Performance‘, ‚Traditional Pop Vocal Album‘, für das beste Musikvideo und ‚Engineered Album Non-Classical‘.

In einem langen Statement auf Instagram schwärmte Gaga: „Vielen Dank an die @RecordingAcademy für diese 6 Nominierungen für ‚Love For Sale‘. Ich bin fassungslos und schockiert und mehr als dankbar. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weine einfach weiter und bin völlig sprachlos. Das bedeutet mir, @itstonybennett, den Bennetts, meiner Familie, der Jazzmusik und dem großartigen Cole Porter, der all diese zeitlosen Klassiker geschrieben hat, so viel. Ich werde den heutigen Tag nie vergessen und Tony zu seinen 6 Nominierungen gratulieren.“ Über Tonys Reaktion fuhr sie fort: „Ich werde nie vergessen, dass er heute jedes Wort, das ich sagte, verfolgen konnte und verstand, dass die Welt ihn feierte und Jazz feierte – ein Genre, das die Freude, Fülle und Vorstellungskraft schwarzer Musik im Laufe der Geschichte verkörpert.“

Der Kartenvorverkauf für Gagas Vegas-Shows erfolgt am Freitag (04. Februar) über gagavegas.com.

Die Termine der Shows sind:

14. April, Dolby Live at Park MGM, Las Vegas

16. April, Dolby Live at Park MGM, Las Vegas

17. April, Dolby Live at Park MGM, Las Vegas

21. April, Dolby Live at Park MGM, Las Vegas

23. April, Dolby Live at Park MGM, Las Vegas

24. April, Dolby Live at Park MGM, Las Vegas

28. April, Dolby Live at Park MGM, Las Vegas

30. April, Dolby Live at Park MGM, Las Vegas

1. Mai, Dolby Live at Park MGM, Las Vegas