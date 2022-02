Taylor Schilling hat offen über ihre Sexualität gesprochen.

Die 'Orange is the New Black'-Darstellerin ist ab dieser Woche in der Serie ‘Pam & Tommy‘ zu sehen, die bei ‘Disney+‘ ausgestrahlt wird. Die Schauspielerin hatte 2020 ihre Beziehung zu Emily Ritz öffentlich gemacht. Im Interview zu ihrer neuen Serie sagte sie im ‘Gala‘-Interview jetzt: „Das Coming-out war so interessant. Mir war nicht bewusst, dass es eine große Sache war. Ich war einfach verliebt und wirklich glücklich, es zu teilen. Es gab aber auch Bereiche in meinem Leben, die ich lange nicht verstanden habe und wo ich zu kämpfen hatte. Ich glaube, je älter ich werde, desto mehr bin ich in der Lage, mich selbst zu akzeptieren. Und dann fühle ich mich auch mit mir verbunden. Das ist manchmal sehr schwer, aber auch befreiend und wundervoll.“

Auch ihre Serie geht sehr offen mit Sex und Nacktheit um. Wichtig wäre das auch für die Gesellschaft, so Taylor Schilling: „Ich glaube, es sollte wichtig sein, dass wir selbstbestimmte Entscheidungen darüber treffen können. Ich spiele in der Serie eine Frau, die die bewusste Entscheidung dafür getroffen hat, eine Schauspielerin für Erwachsenenfilme zu sein. Erica genießt es und ist begeistert davon, Pornodarstellerin zu sein. Pamela hingegen hatte keine Wahl und konnte nicht entscheiden. Der Film wurde einfach so veröffentlicht. Meine Hoffnung ist, dass wir unsere eigene Wahrheit nach außen tragen können, ohne dafür verurteilt zu werden. Unsere Wahrheiten werden immer unterschiedlich sein, aber solange damit keinem wehgetan wird, sollten wir selbst über uns entscheiden dürfen.“