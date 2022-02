Mike Blümer teilt gegen Melanie Müller aus.

Der Noch-Ehemann der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin lässt kein gutes Haar an seiner Ex. Obwohl die beiden zwei kleine Kinder haben, wollen sie ihren Rosenkrieg vorerst nicht beenden. In einer Instagram-Fragerunde stellte sich der 55-jährige Manager jetzt den Fragen seiner Fans und schoss dabei einige Giftpfeile in Richtung der 33-Jährigen. Ein Follower fragt: „Ständig schießt Melli im TV gegen dich. Warum wehrst du dich nicht?“ Mikes Antwort dazu: „Sie soll machen, was sie will. Ich begebe mich nicht auf dieses Niveau.“

Im TV hatte Melli behauptet, ihr Ex sei jetzt mit ihrer besten Freundin zusammen. Doch das entspricht laut Mike nicht der Wahrheit. Dass das Model zu Silvester seinen Ehering in die Luft gejagt hat, interessiert den zweifachen Vater weniger: „Jeder wie er mag“, lautet sein trockener Kommentar. Er schaue zuversichtlich in die Zukunft. Das einzige, was ihm Angst bereite, so Mike, sei die Zukunft seiner zwei Kinder. Immerhin warf er Melanie erst vor kurzem vor, eine Schlägertruppe angeheuert und auf ihn gehetzt zu haben. Trotzdem lässt Mike sich nicht unterkriegen: „Aller Anfang ist schwer, aber ich bin schon weit gekommen.“