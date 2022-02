Cillian Murphy ist "einfach nicht" scharf darauf, in einer romantischen Komödie mitzuspielen.

Der 'Peaky Blinders'-Star liebt es Rollen in "melancholischen" Stücken zu übernehmen, da er es vorzieht, in seiner Arbeit "unbequeme" Themen zu behandeln.

Der 45-jährige Schauspieler sagte dem Magazin ‘Esquire’: "Ich habe mich immer für Dinge interessiert, die - ich will nicht sagen, die dunkler sind, denn das wäre zu kurz gegriffen - die melancholisch sind, oder die zweideutig sind, oder die transgressiver sind. Das ist für mich das Drama. Das ist der Bereich, in dem der wahre Stoff zu finden ist. Ich bin nicht an romantischen Komödien interessiert. Ich bin einfach nicht interessiert. In allen großen Filmen oder in der Literatur oder in Theaterstücken sind das die Dinge, für die ich mich interessiere.” Er fügte hinzu: "Das heißt nicht, dass sie nicht lustig sein können: [der Dramatiker Samuel] Beckett ist lustig; Enda [Walsh] ist sehr lustig. Aber sich in diese knorrigen, schwierigen, unbequemen Stellen hineinzuversetzen - das finde ich wirklich anregend."

Cillian gab zu, dass sich die Übernahme der Titelrolle in 'Oppenheimer', Christopher Nolans kommendem Biopic über den theoretischen Physiker J. Robert Oppenheimer - der den Spitznamen 'Vater der Atombombe' trägt - "immens" und "erschreckend" anfühlte, schloss aber aus, in seiner Karriere "einfache" Rollen anzunehmen. "Es fühlt sich immens an und es fühlt sich erschreckend an, aber wenn ich das Gefühl hätte, dass es einfach wäre, wäre ich nicht interessiert. Ich werde nervös, ängstlich und unsicher, aber dann sagt man sich: 'F*** it. Ich mache das schon seit 25 Jahren und habe es schon einmal gemacht. Also mach einfach weiter.'"

Der 'Dunkirk'-Star lebt mit seiner Frau, der Künstlerin Yvonne McGuinness, und den gemeinsamen Kindern Malachy (16) und Aran (14) in Dublin.