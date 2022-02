Alec Baldwin dreht einen neuen Film.

Der 63-jährige Hollywood-Star hat nach dem tragischen Schussunfall auf dem Set des Westerns ‘Rust’ - bei dem die Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verletzt worden war – schwierige Zeiten hinter sich. Doch wie Quellen jetzt berichten, soll der Schauspieler an einem neuen Projekt arbeiten und vor die Kamera zurückkehren! Wie ‘The Sun‘ berichtet, soll Alec bald einen Actionfilm in Großbritannien drehen: „Die Dreharbeiten sind streng geheim, aber es gibt viele Gerüchte, dass Alec nach 'Rust' wieder an die Arbeit gehen wird.“ Ein Insider weiter: „Natürlich steht die Sicherheit am Set an erster Stelle und die Crew wird auf ein absolutes Minimum beschränkt, damit er sich auf seine Arbeit konzentrieren kann.“ In einem langen Video auf Instagram hatte Baldwin kürzlich das Jahr 2021 reflektiert und erklärt, wie dankbar er ist, dass er „so viel Wohlwollen von den Menschen" bekommen hat.

Baldwin sagte: „Ich habe mehr Menschen erlebt, die freundlich, aufmerksam und großzügig waren, als Menschen, die sich bösartig über den Tod von Halyna Hutchins geäußert haben. Ich scheue mich nicht, das zu sagen [...] jemand ist sehr tragisch gestorben. Und ich habe so viel, ich meine so viel, Wohlwollen von den Leuten bekommen. Es ist einfach unglaublich. Dies war sicherlich die schlimmste Situation, in die ich je verwickelt war und ich hoffe sehr, dass die mit der Untersuchung dieser ganzen Sache beauftragten Personen so schnell wie möglich die Wahrheit herausfinden werden. Niemand will die Wahrheit mehr als ich.“