Robert Pattinson fand in ‚The Batman‘ während der Pandemie einen Anker.

Der 35-jährige Star, der Bruce Wayne und sein Superhelden-Alter Ego in Matt Reeves‘ kommendem Blockbuster spielt, gab zu, dass Batman in der Zeit von Corona eine willkommene Ablenkung für ihn war. Sich auf die Rolle zu konzentrieren, verhinderte, dass Robert zu sehr darüber nachdachte, dass „die Welt untergehen könnte“.

In der März-Ausgabe des GQ-Magazins sagte Robert jetzt: „Ich hatte einfach immer diesen Anker von Batman. Anstatt zu denken, dass man Treibgut in den Nachrichten ist, konnte ich mich engagiert fühlen, ohne dadurch gelähmt zu werden. Jeder, den ich kenne, musste mit sich selbst abrechnen, wenn sie ein wenig Schwung in der Karriere oder im Leben hatten und dann plötzlich anhalten mussten.“ Er selbst dagegen konnte sich weiterhin in die Arbeit stürzen. „Während ich die ganze Zeit so unglaublich beschäftigt war und etwas tat, das auch super anspruchsvoll war, bei weitem das Schwierigste, was ich je getan habe ... Ich habe am Ende des Tages immer noch Batman gespielt, auch wenn die Welt untergehen könnte.“

Robert – der auch zugab, dass er sich danach „wirklich, wirklich, wirklich tot“ fühlte – erklärte, dass es während der COVID-19-Pandemie eine seltsame Erfahrung war, am Set am Stadtrand von London zu sein. Er fügte hinzu: „Die Art des Shootings war so insular, immer nachts zu drehen, einfach die ganze Zeit sehr dunkel, und ich fühlte mich sehr allein. Auch die ganze Zeit nur im Anzug zu sein. Man darf mit dem Anzug nicht wirklich aus dem Studio, also wusste ich kaum, was draußen los war.“