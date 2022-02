Ed Sheeran und Taylor Swift veröffentlichen in dieser Woche ihren gemeinsamen neuen Song.

Der 'Bad Habits'-Hitmacher hat die neue Kollaboration der beiden Freunde bestätigt, die zuvor an Songs wie 'Everything Has Changed' von Swifts Album 'Red', 'End Game' von ihrer 'Reputation'-Platte und 'Run' von 'Red (Taylor's Version)'-LP mitgearbeitet haben.

Die Stars werden am Freitag (11. Februar) ihren neuen Track auf den Markt bringen, was der Musiker am Dienstag (8. Februar) auf dem roten Teppich der BRIT Awards in einem Interview mit 'LADbible' verkündete. Ed verriet: "Es kommt am Freitag heraus und es ist mit Taylor Swift!" Er gab zwar keine weiteren Details zu dem neuen Lied an, aber Fans spekulierten, dass es sich dabei um einen Remix von Eds Track 'The Joker and the Queen' handeln könnte, der auf seinem Album '=' zu finden ist. Die Fans haben auf offensichtliche Hinweise wie den Taylor-Swift-Aufnäher auf seiner Jacke im 'Overpass Graffiti'-Video, sowie das in ihren Kuchen geschnitzte Gleichheitszeichen im 'I Bet You Think About Me'-Video von Swift hingewiesen. Unterdessen ließ der 30-jährige Sänger zuvor verlauten, dass er und Camila Cabello, mit der er 2019 an 'South of the Border' für das 'No.6 Collaborations Project' gearbeitet hatte, auch in diesem Jahr einen neuen Track herausbringen werden.