Ed Sheeran soll sich am Dienstag (8. Februar) bei den BRIT Awards 2022 mehr um seine Performance gesorgt haben, als um den Gewinn eines Preises.

Der 30-jährige Sänger tat sich mit Bring Me The Horizon zusammen, um die Veranstaltung in der Londoner O2 Arena mit einer Rockversion seiner Single 'Bad Habits' zu eröffnen, und kehrte später für eine Aufführung von 'The Joker and the Queen' auf die Bühne zurück.

Obwohl es für den Musiker "wirklich, wirklich schön" war, den Songwriter-of-the-Year-Preis einzuheimsen, gab er zu, dass seine Aufmerksamkeit bei seinem Auftritt lag. In einem Gespräch mit Harry Pinero für ein #BRITsUnseen-Segment auf YouTube Shorts verriet Ed, der bei der diesjährigen Zeremonie seinen siebten BRIT Award erhielt: "Ehrlich gesagt kommt es zu dem Punkt, an dem der Fokus des Abends auf der Aufführung liegt und bei den Preisen denkt man sich, wenn man einen kriegt, kriegt man ihn, und wenn nicht, kriegt man ihn eben nicht, also, es ist eine wirklich, wirklich schöne Sache, ausgezeichnet zu werden, aber ich bin einfach sehr glücklich darüber, dass beide Aufführungen super gut gelaufen sind." Sheeran gab zu, dass es eine "große Ehre" für ihn war, die Show zum ersten Mal zu eröffnen. "Es war so schön… Ich hatte die BRITs noch nie zuvor eröffnet und es ist eine große Ehre, das tun zu können."