Jabari Banks schwärmt von der Zusammenarbeit mit Will Smith.

Die Sitcom ‚Der Prinz von Bel-Air‘ machte den Hollywood-Star einst berühmt. Dieses Jahr erscheint mit ‚Bel-Air‘ das Reboot zur erfolgreichen Serie der 90er. Allerdings wird die Geschichte dieses Mal als Drama erzählt. Die Hauptrolle übernimmt der 23-jährige Jabari Banks, der sein Glück kaum fassen konnte, mit Will Smith als Produzent vor der Kamera zu stehen.

„Er ist mein Held und er war so eine große Inspiration für mich. Die Serie hat mein Leben so geprägt. Es ist also großartig, in dieser Position zu sein“, schwärmt der Schauspieler im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘. Der ‚Men in Black‘-Star habe ihm jede Menge wertvoller Tipps mit auf den Weg gegeben. „Die wichtigste Sache, die er gesagt hat, war, dass ich einfach ich selbst in der Rolle sein sollte. Denn das hat er als Prinz in der originalen Serie gemacht, die wir alle kennen und lieben. Er war einfach er selbst“, berichtet Jabari.

Für den Nachwuchsdarsteller sei es die „größte Überraschung“ gewesen, dass er einfach seinen Instinkten vertrauen und sein authentisches Ich vor der Kamera zeigen könne. „Ich bin so gesegnet, die Möglichkeit zu haben, das vor der Welt zu machen und in diese Fußstapfen zu treten“, freut er sich. ‚Bel-Air‘ erscheint am 13. Februar 2022 auf Peacock.