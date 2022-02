Bobby Brown hat für seine neue Dokuserie das Grab seiner Ex-Frau Whitney Houston und ihrer Tochter Bobbi Kristina besucht.

In der zwölfteiligen Dokuserie ‚Bobby Brown: Every Little Step‘ will der Rapper den Zuschauern einen ungeschönten und ehrlichen Einblick in sein Leben zeigen. Dazu gehört auch eine Stippvisite zur letzten Ruhestätte seiner Ex-Partnerin und ihrer gemeinsamen Tochter. Die ‚I Will Always Love You‘-Sängerin war 2012 leblos in ihrer Badewanne aufgefunden worden. Ihre Tochter starb drei Jahre später und wurde neben Houston begraben.

In der kommenden Serie wird Bobby Brown die Zuschauer mit zum Grab seiner Familie nehmen. „Ich wollte nicht, dass irgendetwas zwischen meinem Leben und dem, was ich machte, stand. Also wollte ich einfach, dass mir die Kameras folgten, wo auch immer ich hinging. An diesem Tag ging ich zufälligerweise zum Friedhof“, erklärte er in einem Trailer für die Show.

Seine gegenwärtige Frau Alicia Etheridge betonte, dass der Besuch „sehr wichtig“ für das Paar gewesen sei. „Wir stellten sicher, dass dieser Moment sein Moment war. Es war für uns beide sehr emotional“, sagte sie. Ausgestrahlt wird die Dokuserie ab dem 31. Mai auf dem US-Sender A&E.