兵庫県警によると、１２日午後４時３０分ごろ、加古川市平岡町中野の公園で女子小学生への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０代位、身長高め、小太り、白色作業服、白色キャスケット帽、白色自転車）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた女児にスマートフォンを向け、フラッシュが光った。
■現場付近の施設
・平岡南小学校、播磨町立播磨西小学校、平岡南中学校、東はりま特別支援学校、国道２５０号線明姫幹線
© 日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、１２日午後４時３０分ごろ、加古川市平岡町中野の公園で女子小学生への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０代位、身長高め、小太り、白色作業服、白色キャスケット帽、白色自転車）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた女児にスマートフォンを向け、フラッシュが光った。
■現場付近の施設
・平岡南小学校、播磨町立播磨西小学校、平岡南中学校、東はりま特別支援学校、国道２５０号線明姫幹線
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