Michelle braucht keinen neuen Mann.

Die Schlagersängerin, die mit bürgerlichem Namen Tanja Hewer heißt, wird in wenigen Tagen an der 15. Staffel von ‘Let’s Dance‘ teilnehmen. Privat tanzt sie allerdings Single durchs Leben. Michelle dazu im ‘Gala‘-Interview: „Ich bin glücklicher Single. Mir fehlt gerade kein Partner in meinem Leben. Dafür bin ich viel zu beschäftigt. Im Moment passt ein Partner weder in mein Leben noch in meinen Kopf noch in mein Herz. Ich konzentriere mich voll auf meine Arbeit, aber auch auf meine drei Töchter.“ Und weiter: „Ich mache nicht bei Let’s Dance mit, um mir dort einen Mann zu suchen. Ich bin dabei, um mich aufs Tanzen zu konzentrieren ... und vielleicht auch zu gewinnen. Mich dort zu verlieben, würde da nicht reinpassen (lacht).“ Am Rande der 'DSDS'-Dreharbeiten verriet Michelle vor einiger Zeit einige brisante Details. „Er muss das gewisse Etwas haben. Ich stehe auf schlaksig. Die Haarfarbe sollte dunkelbraun sein", antwortete sie beim Interview mit 'Guten Morgen Deutschland' auf die Frage, welche Eigenschaften der neue potenzielle Mann an ihrer Seite haben sollte. Die Sängerin hat bereits zwei gescheiterte Ehen sowie eine Beziehung mit Sänger Matthias Reim hinter sich. Von jedem Mann hat sie jeweils eine Tochter.

In dieser Woche feiert Michelle ihren 50. Geburtstag und sagt dazu: „Ich will keinen Tag jünger sein, keine Sekunde meines Lebens zurückdrehen. Ich freue mich auf die nächsten 50 Jahre (lacht). Keine Ahnung, was das Leben für mich in petto hat, aber ich bin vorbereitet.Ich fühle mich so, wie ich bin, schön, stark, stolz und kraftvoll.Na klar bekomme ich Falten, meine Haare sind grau, ich muss sie alle drei Wochen nachfärben, aber das ist so im Leben, dazu stehe ich, weil ich mich liebe und mich annehme.“