The 1975 feiern endlich ihr Live-Comeback.

Europäische Fans werden trotzdem erst einmal enttäuscht sein, denn die Band wird zunächst lediglich auf dem Summer Sonic Festival im August in Japan auftreten.

Matt Healy und Co. – die derzeit in England ihren Nachfolger von ‚Notes on a Conditional Form‘ von 2020 „schreiben, aufnehmen und mischen“ – werden das Festival am 20. und 21. August nach einer zweijährigen Pause in Tokio und Osaka als Headliner spielen. Summer Sonic – das im Zozomarine Stadion in Tokio und im Maishima Sonic Park in Osaka stattfindet – kann auch mit Auftritten von Post Malone, Megan Thee Stallion, Yungblud und Maneskin aufwarten.

Die Ankündigung ihrer Live-Rückkehr erfolgt, nachdem die ‚Chocolate‘-Gruppe ihre Social-Media-Profile und ihre Website gelöscht hatte, anscheinend in Vorbereitung auf ihre neue Ära. Matt enthüllte zuvor, dass es gut für die Band sei, inmitten der Covid-19-Pandemie gezwungen zu sein, eine Tour-Pause einzulegen. Der 32-Jährige schrieb in einem Brief an die Fans: „Hallo an alle meine lieben The 1975 Fans! Ich hoffe, es geht euch allen gut, wenn man bedenkt, wie schwierig die Dinge in diesem Jahr waren. Hier ist Matty. Ich habe davon geträumt, jetzt Shows zu spielen – und obwohl wir definitiv eine Pause brauchten, kann ich euch nicht sagen, wie sehr wir es vermissen, diese Abende mit euch zu verbringen.“

Trotzdem wussten die Musiker die erzwungene Zeit der Ruhe auch zu schätzen, denn mit zwei Alben nacheinander in der Mache waren sie doch recht ausgelastet. „Ich denke, es ist fair zu sagen, dass wir vielleicht etwas mehr abgebissen haben, als wir kauen konnten, als es darum ging, zwei komplette Alben hintereinander zu machen. Ich glaube nicht, dass die Platten gelitten haben – wenn überhaupt, denke ich, dass es ihnen eine seltsame Energie gegeben hat und die letzten beiden Platten zufällig meine Favoriten sind – aber es hat definitiv seinen Tribut von uns als Individuen gefordert. Es war aber böse, wunderschön! Als würde man von einem magischen Einhorn verprügelt!“