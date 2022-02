Hugh Hefner soll sich der Tierquälerei schuldig gemacht haben.

Der 'Playboy'-Mogul, der 2017 im Alter von 91 Jahren verstarb, war von 1976 bis 1981 mit Sondra Theodore liiert. In der neuesten Folge von 'Secrets of Playboy' enthüllte Sondra jetzt, dass sich Hugh in gleich mehreren Fällen schwerer Tierquälerei schuldig gemacht habe. So offenbart sie in der Doku-Serie: „Einmal kam ich ins Zimmer und da war er mit unserem Hund zugange... Ich fragte ihn, was er da macht, und er sagte nur: 'Hunde haben auch Bedürfnisse!'“ Sie habe ihn sofort aufgefordert, aufzuhören: „Ich habe ihn daraufhin nie wieder mit dem Tier alleine gelassen, ich konnte es einfach nicht fassen.“

Außerdem habe er den Pudel eines Freundes von Kokain abhängig gemacht. Sondra weiter: „Überall waren Drogen und der Hund konnte das quer durch den Raum riechen. Er musste ihn wegsperren, wenn Gäste da waren.“ Schon vor wenigen Tagen hatte sie behauptet: „Hef tat so, als wäre er in der Villa nicht in den Konsum harter Drogen verwickelt, aber das war nur eine Lüge… Die Drogen waren überall. Als ich seine Freundin war, hatte ich Angst, darüber zu reden. Ich habe noch nie jemandem davon erzählt, ich habe mich aus vielen Gründen zu sehr darüber geschämt. Aber ich war ein Drogenkurier für Hef."