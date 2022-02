Gülcan Kamps ist ein Vorbild in Sachen Body Positivity.

Die Moderatorin zieht mit ihrem Ehemann Sebastian Kamps seit einigen Monaten das erste gemeinsame Kind groß. Auf Instagram richtet sie jetzt liebevolle Worte an sich selbst und ihren Körper. „Ein Liebesbrief an meinen Körper“, schreibt die 39-Jährige, „Danke dir für die unglaubliche Leistung die du vollbracht hast. Danke, dass du immer für mich da bist und Tag und Nacht funktionierst. Danke für deine Stärke und Ausdauer (sogar in Nächten ohne Schlaf). Danke für die mentale Kraft, die in dir wohnt. Danke für das Wunderschönste, was du erschaffen, versorgt, Monate lang beschützt und am Ende mir geschenkt hast.“

Bei ihren zahlreichen Followern kommen diese Worte ziemlich gut an. Denn statt ihren Dank nach außen zu richten, beweist Gülcan, dass es auch okay ist, auf sich selbst und die eigenen Leistungen stolz zu sein. Ein Akt der Selbstliebe sozusagen. In der Kommentarspalte des Beitrags bewundern viele diese Sicht der Dinge. „Sehr schöne Worte“, steht da beispielsweise zu lesen, oder „Müssten wir unserem Körper öfter sagen. Stattdessen sag ich immer zu mir ‘so fett geworden durch beide Schwangerschaften.’“ Mit ihrem Post traf die Influencerin also voll ins Schwarze.