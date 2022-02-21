（大阪）堺市北区長曽根町付近で声かけ　２月２０日深夜

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大阪府警によると、２０日午後１１時ごろ、堺市北区長曽根町付近の路上で女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０〜５０歳、大柄、赤色シャツ、紺色ジャンパー、紺色ズボン、スリッパ）

■実行者の言動や状況
・通行中の女性にしつこく声をかけた。
・「やらせて」
・「連絡先、ご飯だけでも」

■現場付近の施設
・新金岡駅［大阪メトロ］、なかもず駅［大阪メトロ］、中百舌鳥駅［南海・泉北高速鉄道］、百舌鳥八幡駅［南海］、堺市駅［ＪＲ］など

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