Daniel Hartwichs Dschungelcamp-Abschied war tränenreich und emotional.

Der 43-Jährige moderierte die Abenteuer-Sendung ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier aus‘ an der Seite von Sonja Zietlow ganze neun Jahre lang. Nun aber ist aus familiären Gründe Schluss für den Moderator. Bei seiner letzten Dschungelcamp-Folge, dem großen Wiedersehen, gab es zum Abschied den ein oder anderen Schluchzer.

„Danke für neun unvergessliche Jahre“, verabschiedete sich Sonja Zietlow von ihrem komödiantischen Co-Moderator, der sich nie um einen Spruch zu schade war. Auch Dr. Bob und einige ehemalige Kandidaten werden den Kult-Moderator nie vergessen, der 2013 unter eher grauen Bedingungen zu der Show dazustieß. Nachdem 2012 der bisherige Dschungelcamp-Host Dirk Bach plötzlich verstorben war, bekam Daniel seinen Job. Seiner Kollegin Sonja rechnet er es noch heute hoch an, dass sie seinen Einstieg trotz der traurigen Umstände so leicht wie möglich gemacht habe. Daniel sagte in der Sendung: „Mein allergrößter Dank geht an Sonja, die es mir 2013, obwohl es so schwer war – ich weiß, es war für dich auch schwer – so leicht gemacht hast.“

In einem RTL-Statement hatte Daniel Anfang des Monats seinen Ausstieg aus der Sendung, die bisher immer in Australien und dieses Jahr in Südafrika gedreht wurde, erklärt: „Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann. Ich möchte mich von Herzen bei all den großartigen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese Show alljährlich zu dem außergewöhnlichen Spektakel machen, die sie ist.“