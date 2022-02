Adam Lambert glaubt, dass Adele die richtige Entscheidung getroffen hat, ihren Aufenthalt in Las Vegas zu verschieben.

Die ‚I Drink Wine‘-Sängerin sah sich einem heftigen Shitstorm gegenüber, als sie letzten Monat ankündigte, dass sie ihre US-Shows wegen Produktionsproblemen zurückziehen werde, nur wenige Tage bevor das erste Konzert stattfinden sollte. Adam jedoch kann das völlig nachvollziehen und bestand jetzt darauf, dass Adele den richtigen Schritt gegangen sei, weil die Fans „Besseres verdienen“ als eine unvollendete Show.

Er beschrieb Adeles tränenreiche Instagram-Video-Ankündigung als „herzzerreißend“ und sagte der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Adele ist so ehrlich und verletzlich, dass das Video schwer anzusehen war. Jeder Künstler, der getourt ist, versteht, dass manchmal bestimmte Dinge außerhalb deiner Kontrolle liegen. Sie kam versehentlich in eine Situation, in der die Show einfach nicht fertig war.“ Adam fügte hinzu, dass er verstehen könne, dass die Musikerin ihre Fans mit der Entscheidung nicht etwa ärgern, sondern ihnen das bestmögliche Erlebnis bieten wolle: „Für mich – und ich bin mir sicher auf für Adele – sind es die Fans und ihre Erfahrung, wofür die Show gemacht ist. Wenn der Künstler sich mit dem, was er auf die Bühne bringt, nicht wohl fühlt, dann wirkt sich das auch darauf aus, was das Publikum bekommt. Vor allem als Solokünstler, weil es nur um diese Person geht. Es muss richtig sein, sonst wird es nicht das sein, was das Publikum verdient. Ich bin mir sicher, dass sie ihr Bestes gibt, um es wieder auf Kurs zu bringen. Jeder wird eine großartige Show sehen.“

Während das Colosseum des Caesar‘s Palace nun für die unmittelbare Zukunft mit Konzerten von Keith Urban, Sir Rod Stewart und Sting ausgebucht ist, hofft man, Adeles Residenz in diesem Sommer auf die Bühne zu bringen, wo es bis jetzt eine Lücke gibt. Sting spielt seine letzte Show am 18. Juni und Rod kehrt am 23. September für einen zweiten Block zurück. Adeles einzige Sommer-Verpflichtung sind derzeit zwei British Summer Time-Gigs im Londoner Hyde Park am 1. und 2. Juli, so dass es die wahrscheinlichste Zeit für ihre neu arrangierten Shows ist.