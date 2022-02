Kim Kardashian veröffentlicht an seinem Geburtstag eine Hommage an ihren verstorbenen Vater.

Die 41-jährige Reality-Queen postete ein Throwback-Foto, das sie mit Robert Kardashian zeigt, der im Jahr 2003 an Krebs verstarb. Am gestrigen Dienstag (22.02.22) wäre ihr Dad 78 geworden, durch das besondere Datum fühlte sich ihm die vierfache Mutter besonders nahe. Auf Instagram schreibt Kim neben den Schnappschuss: „Geburtstag-Selfie mit meinem Dad! Wir haben das Foto an diesem Tag aufgenommen, als wir seinen Geburtstag 1998 in einem armenischen Restaurant feierten. Er wurde am 2.2.44 geboren und heute ist es die Engelzahl 2.2.22. Ich fühle all die Engel um mich herum und ich spüre dich immer bei mir. Danke, dass du uns immer beschützt und angeleitet hast. Ich feiere heute mit dir, Dad. Ich vermisse dich so sehr!“

Robert verstarb, bevor seine Ex-Frau Kris und die gemeinsamen Kinder mit der Reality-Show ‚Keeping Up With the Kardashians‘, die 2007 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, berühmt wurden. Kardashian selbst erlangte durch den Prozess um O.J. Simpson Berühmtheit. Er verteidigte den Sportler vor Gericht.