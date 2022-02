Die Backstreet Boys haben angekündigt, dass sie von *NSYNC auf der Bühne in Las Vegas begleitet werden könnten.

Die 'I'll Never Break Your Heart'-Hitmacher werden ihre 'DNA World Tour 2022'-Tournee mit vier Shows im Colosseum im Caesars Palace im April starten und da Nick Carter derzeit mit Lance Bass an einem separaten Projekt arbeitet, wünschen sie sich, dass ihre ehemaligen Chart-Rivalen schon bald gemeinsam mit ihnen singen werden.

Nick verriet in einem Interview mit 'Entertainment Tonight': "Wir sind mit allen befreundet. Wir lieben diese Jungs. All diese Menschen aus unserer Zeit haben einen ganz besonderen Platz in den Herzen der Menschen da draußen, wenn es um die Nostalgie geht und wir nutzen dies jetzt als eine Chance, um aus der Pandemie und allem, was in der Vergangenheit passiert ist, herauszukommen, um die Menschen in der Welt da draußen zu haben und sie zu unterhalten und ihnen etwas Zeit zu schenken und etwas Nostalgie und Glück in das Leben von allen zu bringen. Deshalb freuen wir uns darauf, wieder auf Tournee zu gehen."

Die 'I Want It That Way'-Gruppe, zu der auch Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrel und Kevin Richardson gehören, ist immer begeistert darüber, berühmte Gäste auf die Bühne zu "locken", wenn sie Konzerte in Las Vegas spielen, also können sich ihre Fans darauf freuen, dass sie bei den Gigs in der Stadt von zahlreichen Stars begleitet werden.