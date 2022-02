Naomi Watts "wusste immer", dass Tom Holland Hollywood erobern würde.

Die 53-jährige Schauspielerin spielte 2012 an der Seite von Tom (25) in dem Film ‘The Impossible’, in dem sie seine Mutter mimte. Und Naomi war immer der Meinung, dass er das Potenzial hat, ein großer Star im Filmgeschäft zu werden. Sie war also von seinem Erfolg in der Filmindustrie im letzten Jahrzehnt nicht im Geringsten überrascht. Im Gespräch über ihren ehemaligen Co-Star erzählte Naomi gegenüber 'Comic Book Movie': "[Es ist] so wunderbar. Ich freue mich so sehr für ihn. Ich habe immer gewusst, dass Tom eine außergewöhnliche Karriere machen würde."

Tom, der mit dem Hollywood-Star Zendaya zusammen ist, ist vor allem für seine Rolle als Spider-Man in der geldbringenden Filmreihe bekannt. Aber Watts hielt ihn nie für einen offensichtlichen Kandidaten für die begehrte Rolle. Mit Blick auf Toms Karriereerfolge sagte sie: "Ich habe nicht an Spider-Man gedacht. Das ist einfach nichts, was mir in den Sinn kommt, aber ich wusste, dass er das Zeug dazu hat. Das war ein Junge, der seinen ersten Film drehte, der einen unglaublichen Zugang zu Emotionen hatte, der sehr diszipliniert war, und ob das von seinem tänzerischen und sportlichen Hintergrund kommt, weiß ich nicht."

Naomi lobte auch Toms Familie und bezeichnete sie als "großartig". "Er hat auch eine wirklich tolle Familie ... Sie sind ein wirklich solides Team von Leuten, die ihn unterstützen. Natürlich ist er jetzt auf sich allein gestellt, aber wenn man ein wirklich gutes Fundament hat ... ist man für alle Herausforderungen in unserer Branche gewappnet, wenn man eine gute Familie hat. Es überrascht mich nicht, das will ich damit sagen!”, so Watts weiter.