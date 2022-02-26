左から25日発表の市町別感染者数、新型コロナウイルス感染者の入院状況 （24日午後7時現在）

長崎県などは25日、県内18市町で423人の新型コロナウイルス感染者を確認し、療養中だった2人が死亡したと発表した。

新たなクラスター（感染者集団）が長崎、佐世保両市で計4件発生。長崎市の民間児童福祉施設は未就学児と職員計5人、入所型の民間高齢者福祉施設は利用者と職員計7人が陽性となった。佐世保市の児童関係施設は未就学児と職員計13人、同市立学校は5人が感染した。

既存クラスターは6件が拡大。各累計は▽西彼時津町の清水病院＝計64人（9人増）▽平戸市の青洲会病院＝計36人（3人増）▽東彼東彼杵町の認定こども園＝計26人（9人増）▽諫早市の宮崎病院＝計22人（5人増）▽長崎市の私立学校＝計13人（8人増）▽平戸市の高齢者施設＝計8人（1人増）－となった。

長崎市戸石町の長崎東公園は、指定管理者の職員3人の感染を受け、25日から当面、体育館などを臨時休館する。多目的広場など屋外の無料施設は利用できる。

佐世保市立学校2校3学級が学級閉鎖。大村市立中1校1学級は28日～3月2日に閉鎖する。

米海軍佐世保基地は、新たに基地関係者1人の感染を発表。累計682人となった。