Matt Reeves befürchtete, dass die Zuschauer 'The Batman' nicht verstehen könnten.

Der 55-jährige Regisseur, der den neuen Superhelden-Blockbuster inszeniert hat, erinnerte sich daran, wie er bei Testvorführungen des Films befürchtete, dass die Fans Schwierigkeiten haben würden, der "komplexen" Detektivgeschichte zu folgen.

In einem Interview mit 'Collider' sagte Matt: "Die erste Version des Films, die ich vorgeführt habe, hat eine sehr ehrgeizige, komplexe Erzählung. Als wir also an einen Punkt kamen, an dem wir mit den Tests beginnen mussten, war ich noch nicht ganz durch den Film. Es gab noch so viel vom Film, das wir anfassen mussten, und er war wirklich lang. Ich will damit nicht sagen, dass der Film jetzt keine Länge hat, aber er war länger als ich beabsichtigt hatte." Er fügte hinzu: "Ich hatte Angst, weil ich dachte, oh mein Gott, wir zeigen das einem Publikum, bevor ich fertig bin, und für einen Batman-Film ist es eine sehr komplexe Detektivgeschichte. Werden sie in der Lage sein, dem Ganzen zu folgen?"

Reeves gibt zu, dass er sehr erleichtert war, als er erfuhr, dass das Publikum die Handlung des Films - mit Robert Pattinson in der Hauptrolle als Titelfigur - gut aufnahm. Reeves erklärte: "Was ich wirklich erstaunlich fand, war, wie sehr sie diesen Aspekt liebten. Das war die größte Erleichterung. […] Und die erste Testvorführung hat mir gezeigt, dass das Publikum das wollte, dass wir die Verfolgungsjagden mit dem Batmobil hatten, dass wir all diese Dinge hatten. Man kann keinen Batman-Film machen, ohne die grundlegenden Dinge zu bieten, die die Leute von einem Batman-Film erwarten."