兵庫県警によると、２日午後３時３０分ごろ、神戸市中央区布引町３丁目付近の路上で中年男性による下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：ジーンズ）
■実行者の言動や状況
・下半身を出しているのを、通行中の女児が目撃した。
■現場付近の施設
・三ノ宮駅［ＪＲ］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市中央区役所など
© 日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、２日午後３時３０分ごろ、神戸市中央区布引町３丁目付近の路上で中年男性による下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：ジーンズ）
■実行者の言動や状況
・下半身を出しているのを、通行中の女児が目撃した。
■現場付近の施設
・三ノ宮駅［ＪＲ］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市中央区役所など
この記事はいかがでしたか？
貴重なご意見をありがとうございました
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら