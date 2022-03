Sam Elliott fühlt sich schuldig, weil er nicht in Vietnam gekämpft habe.

Der 77-jährige Schauspieler enthüllte, dass er sich immer schuldig fühlte, nicht im Vietnamkrieg gekämpft zu haben, den er aufgrund seiner Generation als „seinen Krieg“ bezeichnet.

Der ‚The Ranch‘-Star gestand jetzt in Marc Marons ‚WTF‘-Podcast: „Diese Jungs, die sich gemeldet haben, weil sie einen Ruf zur Pflicht verspürt haben ... und dann kamen sie nach Hause und wurden angespuckt und all dieser Sch***. Das hat mich davon abgeschreckt.“ Dennoch habe er immer ein Schuldgefühl verspürt, weil er sich nicht bereit erklärt hatte, für sein Land zu kämpfen. „Aber ich fühlte mich immer schuldig deswegen und dann bekam ich die Gelegenheit, einen Film namens ‚We Were Soldiers‘ zu drehen. Ich spielte einen Typen, der in vier verschiedenen militärischen Konflikten diente und dann hatte ich die Gelegenheit, am vierten Juli das [Vietnam-Mauer-Denkmal] zu sehen. Ich habe mich immer schuldig gefühlt, weil ich nicht gegangen bin. Ich kam in die Nationalgarde und war einer der Glücklichen.“

Die Nationalgarde ist ein Reservezweig der US-Armee und obwohl Sam eingezogen wurde, wurde er nicht außer Landes geschickt, um in Vietnam zu kämpfen. Der ‚Big Lebowski‘-Star enthüllte auch, dass er, als er das Vietnam-Denkmal besuchte, die Namen von Menschen erkannte, mit denen er zur High School gegangen war. Und er fügte hinzu, dass er heute seinen Frieden mit sich selbst geschlossen hat: „Bei der Gedenkfeier rollt dieser Typ in einem Rollstuhl heran und sagt: ‚Hey Elliott, komm darüber hinweg, Mann. Wenn ich in die Nationalgarde hätte kommen können, wäre ich dort gewesen, Kumpel. Komm darüber hinweg.‘ Und das tat ich. Aber es brauchte einen Typen im Rollstuhl, um mir zu sagen, dass es in Ordnung war.“