（兵庫）神戸市中央区三宮町１丁目で痴漢　３月６日午後

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兵庫県警によると、６日午後３時３５分ごろ、神戸市中央区三宮町１丁目の商業施設で女子中学生への痴漢が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０歳位、小太り、黒色ベスト、黒色ズボン）

■実行者の言動や状況
・買い物中の女子生徒に後ろから近づき、体を触った。

■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など

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