8日午前1時58分ごろ、石川県で最大震度4を観測する地震があった。気象庁によると、震源地は石川県能登で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.8と推定される。
総務省消防庁の全国瞬時警報システム（Jアラート）は予想最大震度5弱程度以上の緊急地震速報を出した。
各地の震度は次の通り。
震度4＝珠洲正院（石川）▽震度3＝長岡小国、糸魚川大野、上越（新潟）舟橋（富山）珠洲（石川）▽震度2＝柏崎、十日町、佐渡（新潟）富山八尾（富山）七尾（石川）小谷（長野）など
能登震源、M4.8
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8日午前1時58分ごろ、石川県で最大震度4を観測する地震があった。気象庁によると、震源地は石川県能登で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.8と推定される。
総務省消防庁の全国瞬時警報システム（Jアラート）は予想最大震度5弱程度以上の緊急地震速報を出した。
各地の震度は次の通り。
震度4＝珠洲正院（石川）▽震度3＝長岡小国、糸魚川大野、上越（新潟）舟橋（富山）珠洲（石川）▽震度2＝柏崎、十日町、佐渡（新潟）富山八尾（富山）七尾（石川）小谷（長野）など
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