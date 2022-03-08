（神奈川）南足柄市関本で不審な行動　３月７日朝

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南足柄市によると、７日午前７時４５分ごろ、南足柄市関本で男性による不審な行動が発生しました。（実行者の特徴：５０歳位、白髪交じり、黒色ジャージ、スポーツサングラス、紺色ニット帽）

■実行者の言動や状況
・児童の足元で、スマートフォンを操作しているのを、登校途中の生徒が目撃した。

■現場付近の施設
・大雄山駅［伊豆箱根鉄道］、富士フイルム前駅［伊豆箱根鉄道］、南足柄市役所、向田小学校、南足柄小学校など

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