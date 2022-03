Avril Lavigne glaubt, dass der Schlüssel zu ihrem Erfolg darin liegt, sie selbst zu sein.

Die 37-jährige Sängerin nimmt gerne die Meinung anderer Leute an, weiß aber, dass die endgültigen Entscheidungen bei ihr und ihrem eigenen Instinkt liegen.

In einem Clip von iHeartMedia und SeeHers bevorstehender virtueller Veranstaltung 'iHeartRadio SeeHer Hear Her: Celebrating Women Who Make Music and Culture', der mit dem 'People'-Magazin geteilt wurde, sagte sie: "Ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man sich selbst nicht verleugnet, denn es gibt so viele Leute, die eine Meinung haben. Und es ist in Ordnung, auf Meinungen zu hören, aber am Ende des Tages denke ich, dass es am wichtigsten ist, auf sich selbst zu hören."

Das virtuelle Event findet am Dienstagabend (22. März) anlässlich des Internationalen Frauentags statt und wird Interviews mit Avril, Alicia Keys, Maren Morris und anderen auf den YouTube- und Facebook-Seiten von iHeartRadios ausstrahlen. Gayle Troberman, Executive Vice President und Chief Marketing Officer von iHeartMedia, sagte: "Deshalb freuen wir uns, am Internationalen Frauentag und darüber hinaus mit SeeHer zusammenzuarbeiten, um die Erfolge zu teilen und zu feiern, was möglich ist, um eine Generation junger Frauen zu inspirieren, ihren Träumen zu folgen."