My Chemical Romance haben ihre kommenden Shows in Russland und der Ukraine abgesagt.

Die ‚Welcome To The Black Parade‘-Rocker – bestehend aus Frank Iero, Ray Toro und den Brüdern Gerard und Mikey Way – sollten diesen Sommer in beiden Ländern auftreten, aber sie bestätigten jetzt in einer kurzen Erklärung am Montag (07. März), dass die Gigs inmitten der anhaltenden Invasion des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine abgesagt wurden.

In dem Statement hieß es: „Mit tiefem Bedauern sagt My Chemical Romance die Ukraine- und Russland-Shows im Juni 2022 ab. Wir hoffen, bald für die Fans dort spielen zu können.“ MCR sind nicht die erste Band, die Shows in der Region abgesagt hat. Auch Green Day kündigte kürzlich an, dass sie Pläne für eine Moskauer Show während des Konflikts verwerfen. In einem Statement sagten Billie Joe Armstrong und Co.: „Schweren Herzens halten wir es angesichts der aktuellen Ereignisse für notwendig, unsere bevorstehende Show in Moskau im Spartak-Stadion abzusagen. Wir sind uns bewusst, dass es in diesem Moment nicht um Stadion-Rockshows geht. Es ist viel größer als das. Aber wir wissen auch, dass Rock'n'Roll für immer ist und wir sind zuversichtlich, dass es eine Zeit und einen Ort geben wird, an dem wir in der Zukunft zurückkehren können. Bleibt in Sicherheit.“

Yungblud und Louis Tomlinson zogen ebenfalls Shows ab, wobei der ehemalige One Direction-Star bei Auftritten in beiden Hauptstädten den Stecker ziehen musste. Die Band Tokio Hotel verschob sogar die komplette Europatournee, die im Frühjahr 2022 hätte starten sollen, aus Respekt ins nächste Jahr.