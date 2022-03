Kim Kardashian will darauf verzichten, Kanye West in ihrer neuen Reality-Show die Meinung sagen.

Seit die Reality-Darstellerin Anfang 2021 die Scheidung von ihrem Ex-Mann eingereicht hat, versucht dieser verzweifelt, sie zurückzugewinnen. In den letzten Wochen griff Kanye die Mutter seiner Kinder immer wieder in den sozialen Medien an, unter anderem, weil sie ihrer ältesten Tochter North (8) erlaubt hatte, sich auf TikTok zu zeigen. Kim wiederum hielt sich meist bedeckt und ließ sich nur einmal dazu hinreißen, ein Statement zu veröffentlichen. „Ich wollte von Beginn an nichts anderes als eine gesunde und unterstützende Co-Elternschaft, denn das ist das, was am Besten für unsere Kinder ist“, betonte sie darin.

In einem Interview mit ‚Variety‘ betont die Unternehmerin nun, dass sie ihrem Ex nichts Böses wolle. „Es ist nie einfach, im Rampenlicht zu stehen und öffentlich Meinungsverschiedenheiten zu haben. Aber ich glaube daran, alles privat zu regeln“, stellt Kim klar. „Ich glaube darin, sich öffentlich für jemanden einzusetzen und Kritik privat zu halten. Ich denke nicht, dass ich den Vater meiner Kinder je in meiner TV-Show kritisieren würde. Das entspricht einfach nicht mir und ich denke nicht, dass es mir ein gutes Gefühl geben würde.“

Auf der Streaming-Plattform Hulu ist die 41-Jährige bald in der neuen Reality-Serie ‚The Kardashians‘ zu sehen. Der vierfachen Mutter ist es aber wichtig, „respektvoll“ damit umzugehen, „was die Kinder sehen“. Sie erklärt: „Die Realität ist, dass wir immer eine Familie sein werden. Wir werden immer Liebe und Respekt füreinander haben. Und auch wenn es Momente gibt, in denen es nicht so wirkt, gibt es viele Momente, in denen alles total positiv ist.“