Jamie Lee Curtis wollte in ihrem neuen Film ‚Everything Everywhere All At Once’ unbedingt reale Körper zeigen.

Die Hollywood-Darstellerin ist normalerweise für ihre schlanke Figur bekannt. Auf Instagram stellt sie aber nun klar, dass sie ganz anders aussehen könnte, wenn die Filmindustrie keinen dermaßen starken Druck auf Frauen ausüben würde, an Gewicht zu verlieren. „In der Welt gibt es eine Industrie – eine Milliarden Dollar-, Trillionen Dollar-Industrie – um Dinge zu verstecken. Concealer. Bodyshaper. Filler. Eingriffe. Kleidung. Haar-Accessoires. Haarprodukte. Alles, um die Realität zu verbergen, wer wir sind“, schreibt die Schauspielerin.

Dazu postete sie ein Bild, das sie in ihrer Rolle als Steuerprüferin Deirdre Beaubeirdra zeigt – und auf dem Jamie kaum wiederzuerkennen ist. Sie trägt ein altmodisches, gelb-graues Outfit mit Brille und hat kinnlange weiße Haare. Am meisten ins Auge fällt aber der füllige Bauch der Darstellerin, der sich klar unter ihrem Pullover abzeichnet. „Meine Anweisung an alle war: Ich will, dass nichts verborgen wird“, erklärt die 63-Jährige. „Ich habe meinen Bauch eingezogen, seit ich elf war, in dem Alter, in dem du anfängst, Jungs und Körper zu bemerken.“

Sie habe sich ganz bewusst dazu entschieden, bei den Dreharbeiten jeden Muskel in ihrem Körper zu entspannen und somit das Gegenteil von dem zu tun, was sie normalerweise mache. „Das war mein Ziel. Ich habe mich nie freier in kreativer und körperlicher Hinsicht gefühlt“, erzählt der Star. Unter anderem ‚Entertainment Weekly‘ berichtete, dass Jamie am Set keine Prothese trug, sondern es genoss, einfach ein normales Bäuchlein zu zeigen.