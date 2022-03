Tom Brady hat sich spontan gegen den Ruhestand entschieden.

Der 44-jährige Quarterback ist zweifellos der größte Star im American Football. Erst letzten Monat kündigte er an, nach seiner 22. Saison in der Liga endlich in Rente zu gehen. Doch offenbar überlegte er sich es jetzt noch einmal anders. Sein Team, die Tampa Bay Buccaneers, werden sich freuen. In einem Tweet schrieb der Profi-Sportler: „In den letzten zwei Monaten ist mir klar geworden, dass mein Platz noch immer auf dem Spielfeld und nicht in den Rängen ist. Diese Zeit wird irgendwann kommen. Aber sie ist nicht jetzt. Ich liebe meine Teamkollegen und ich liebe meine Familie, die mich unterstützt. Sie machen all das möglich. Ich werde für meine 23. Saison nach Tampa zurückkehren.“

Schon eine Woche nach der Bekanntgabe seines Rückzugs aus dem Profi-Sport erklärte Brady, dass er sich gut vorstellen könne, irgendwann noch einmal auf dem Feld zu stehen. Damals sagte er in einem Interview: „Ich werde die Sachen so nehmen, wie sie kommen. Ich glaube, besser kann ich es nicht sagen und ich denke mir nichts dabei. Sag niemals nie. Gleichzeitig fühlt sich meine Entscheidung jetzt gut an. Ich weiß nicht, wie ich in sechs Monaten darüber denken werde.“