Pete Davidson hat sich offenbar direkt mit Kanye West in Verbindung gesetzt.

Der ‚Saturday Night Live‘-Star ist seit einigen Monaten mit der Ex-Frau des Rappers, Kim Kardashian, zusammen. In einem jetzt bekannt gewordenen SMS-Verlauf forderte der Komiker den ‚Famous‘-Interpreten dazu auf, endlich „erwachsen“ zu werden. Öffentlich hatte Davidson bisher noch nicht auf die Anfeindungen vonseiten Kanyes reagiert. In einem von seinem Kumpel Dave Sirus veröffentlichten Instagram-Post waren nun einige vermeintliche Nachrichten zwischen Kanye und Pete zu sehen. Darin steht zu lesen: „Yo, hier ist Skete. Kannst du dir kurz mal einen Moment nehmen und dich beruhigen. Es ist acht Uhr morgens und das muss nicht sein. Kim ist wirklich die beste Mutter, die ich jemals gesehen habe. Was sie für diese Kids macht ist unglaublich und du hast so verdammt viel Glück, dass sie die Mutter deiner Kinder ist. Ich habe mich entschlossen, dass ich es nicht zulasse, dass du uns so behandelst und ich will nicht mehr meinen Mund halten. Werde verdammt nochmal endlich erwachsen.“

Nach einem kurzen Hin und Her und Petes Angebot, sich mit Kanye zu treffen, bot der Comedian dem Musiker außerdem seine Hilfe an. Kanye leidet an einer bipolaren Störung und auch Pete hatte in der Vergangenheit mit psychischen Problemen zu kämpfen. Er schrieb: „Nimm meine Hilfe an, Mann. Es ist keine leichte Reise. Du musst dich nicht mehr so fühlen. Es ist nicht schlimm, ein bisschen Hilfe anzunehmen. Du wirst so glücklich und zufrieden sein."