Yeliz Koc gesteht, dass sie seit ihrer Schwangerschaft eine dunkle Zeit durchmachte.

Die Influencerin wurde vor rund vier Monaten zum ersten Mal Mama und brachte Tochter Snow Elanie zur Welt. Auf Instagram war es seither eher still um die sonst so aktive 28-Jährige. Den Grund dafür verrät sie nun in ihrer Story. „Seit der Schwangerschaft war ich in einem richtig tiefen Loch, weil mich das so runtergezogen hat, und dann habe ich kaum noch was hier auf Instagram gemacht“, erzählt Yeliz.

Das hat sich nun glücklicherweise geändert: „In den letzten Wochen bin ich wieder so ein bisschen zu mir zurückgekehrt.“ Wesentlichen Anteil daran, dass es Yeliz wieder besser geht, hatte ihre Teilnahme bei ‚Kampf der Realitystars‘. „Ich habe das definitiv gebraucht. Wäre ich nicht da gewesen, wäre ich wohl immer noch in dem Loch, in dem ich war“, gibt sie ganz offen zu.

Außerdem ging die Ex-Bachelor-Kandidatin kürzlich mit ihrem Podcast ‚Bad Boss Moms‘ auf Sendung, den sie mit ihrer Schwester Filiz Rose betreibt. „Ich bin froh, dass ich jetzt wieder mehr auf Instagram mache, mehr rede und vor allem auch mit dem Podcast, da gibt’s viel von mir zu hören und zu erzählen“, freut sich Yeliz. Und ganz wichtig: „Es macht mir halt auch wieder Spaß, das hat es eine Zeit lang gar nicht. Ich musste erst einmal über diesen Punkt hinwegkommen.“

Die brünette Schönheit machte nicht nur eine schwere Schwangerschaft durch – sie litt unter starker Schwangerschaftsübelkeit –, sondern lieferte sich auch noch einen Rosenkrieg mit ihrem Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht, der der Vater ihrer Tochter ist.