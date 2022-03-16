気象庁によると、16日23:36頃、福島県沖を震源とするM7.3の地震があり、宮城県登米市・蔵王町、福島県国見町・相馬市・南相馬市で震度6強の揺れを観測しました。

この地震により、津波注意報が発表されています。

■発生事象

・発生日時 ：3月16日23:36頃

・震源地 ：福島県沖(北緯37.7度、東経141.7度)

・震源の深さ：約60km

・地震の規模：M7.3(推定)

■津波情報

・津波注意報：宮城県、福島県

■震度3以上が観測された地域

・震度6強：宮城県北部、宮城県南部、福島県中通り、福島県浜通り

・震度6弱：宮城県中部

・震度5強：岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、山形県村山

・震度5弱：福島県会津、岩手県沿岸北部、岩手県沿岸南部、山形県庄内、山形県最上、山形県置賜、青森県三八上北、秋田県内陸南部、茨城県北部、茨城県南部、栃木県北部、栃木県南部、新潟県中越

・震度4 ：青森県津軽北部、青森県津軽南部、青森県下北、秋田県沿岸北部、秋田県沿岸南部、新潟県上越、新潟県下越、群馬県北部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北東部、千葉県北西部、千葉県南部、東京都23区、東京都多摩東部、神奈川県東部、神奈川県西部、山梨県中・西部、山梨県東部・富士五湖、長野県中部、静岡県東部

・震度3 ：秋田県内陸北部、新潟県佐渡、埼玉県秩父、東京都多摩西部、三宅島、長野県北部、長野県南部、静岡県伊豆、静岡県中部、静岡県西部、石狩地方北部、石狩地方南部、渡島地方東部、渡島地方西部、檜山地方、空知地方南部、胆振地方中東部、日高地方西部、日高地方中部、日高地方東部、十勝地方中部、十勝地方南部、釧路地方北部、釧路地方中南部、根室地方北部、根室地方中部、根室地方南部、石川県能登、岐阜県美濃中西部

■震度3以上が観測された市町村

【震度6強】

・宮城県 ：登米市、蔵王町

・福島県 ：国見町、相馬市、南相馬市

【震度6弱】

・宮城県 ：栗原市、大崎市、涌谷町、名取市、角田市、岩沼市、大河原町、川崎町、亘理町、石巻市、東松島市

・福島県 ：福島市、二本松市、田村市、伊達市、桑折町、天栄村、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、飯舘村

【震度5強】

・宮城県 ：色麻町、加美町、美里町、白石市、村田町、柴田町、丸森町、仙台市青葉区、仙台市宮城野区、仙台市若林区、仙台市太白区、塩竈市、多賀城市、富谷市、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、女川町

・福島県 ：郡山市、白河市、須賀川市、本宮市、川俣町、大玉村、鏡石町、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、玉川村、浅川町、古殿町、いわき市、広野町、川内村、葛尾村

・岩手県 ：矢巾町、一関市、奥州市

・山形県 ：中山町

【震度5弱】

・宮城県 ：気仙沼市、南三陸町、七ヶ宿町

・福島県 ：矢祭町、石川町、平田村、三春町、小野町、猪苗代町、会津美里町

・岩手県 ：盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、金ケ崎町、平泉町、普代村、野田村、大船渡市、釜石市、住田町

・山形県 ：上山市、天童市、山辺町、河北町、酒田市、最上町、米沢市、高畠町、川西町、白鷹町

・青森県 ：おいらせ町、階上町

・秋田県 ：横手市、大仙市

・茨城県 ：水戸市、日立市、常陸太田市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、小美玉市、茨城町、城里町、東海村、大子町、土浦市、筑西市

・栃木県 ：那須町、市貝町、高根沢町、那珂川町

・新潟県 ：南魚沼市

【震度4】

・福島県 ：西郷村、塙町、鮫川村、会津若松市、喜多方市、下郷町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、会津坂下町、湯川村、柳津町

・岩手県 ：二戸市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、軽米町、九戸村、一戸町、西和賀町、宮古市、久慈市、山田町、洋野町、陸前高田市、大槌町

・山形県 ：山形市、寒河江市、村山市、東根市、尾花沢市、西川町、朝日町、大江町、大石田町、鶴岡市、三川町、庄内町、遊佐町、新庄市、金山町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、長井市、南陽市、小国町、飯豊町

・青森県 ：八戸市、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、外ヶ浜町、平川市、藤崎町、東通村

・秋田県 ：湯沢市、仙北市、美郷町、羽後町、東成瀬村、三種町、五城目町、井川町、秋田市、由利本荘市、にかほ市

・茨城県 ：高萩市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町

・栃木県 ：日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷町、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、芳賀町、壬生町、野木町

・新潟県 ：長岡市、三条市、加茂市、見附市、田上町、刈羽村、上越市、新潟市北区、新潟市東区、新潟市中央区、新潟市江南区、新潟市秋葉区、新潟市南区、新潟市西区、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、阿賀町、関川村

・群馬県 ：沼田市、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、渋川市、安中市、みどり市、吉岡町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

・埼玉県 ：熊谷市、行田市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市、滑川町、嵐山町、吉見町、美里町、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市岩槻区、川口市、春日部市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、和光市、桶川市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、白岡市、毛呂山町、川島町、宮代町、杉戸町、松伏町

・千葉県 ：東金市、旭市、香取市、山武市、神崎町、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市美浜区、船橋市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、栄町、鋸南町

・東京都 ：千代田区、中央区、港区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、調布市、町田市、小平市

・神奈川県：横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市保土ケ谷区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区、横浜市青葉区、川崎市川崎区、川崎市中原区、川崎市宮前区、平塚市、座間市、綾瀬市、寒川町、二宮町、相模原市緑区、相模原市南区、小田原市、厚木市、湯河原町

・山梨県 ：甲府市、南アルプス市、北杜市、富士川町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町

・長野県 ：南牧村

・静岡県 ：富士市、御殿場市

【震度3】

・福島県 ：只見町、三島町、金山町、昭和村

・岩手県 ：岩泉町、田野畑村

・青森県 ：横浜町、六ヶ所村、新郷村、青森市、五所川原市、つがる市、平内町、今別町、蓬田村、板柳町、鶴田町、中泊町、弘前市、黒石市、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、田舎館村、むつ市、大間町

・秋田県 ：能代市、男鹿市、潟上市、藤里町、八峰町、八郎潟町、大潟村、大館市、鹿角市、北秋田市、上小阿仁村

・茨城県 ：大洗町

・新潟県 ：柏崎市、小千谷市、十日町市、魚沼市、出雲崎町、津南町、新潟市西蒲区、胎内市、聖籠町、弥彦村、粟島浦村、佐渡市

・群馬県 ：中之条町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、藤岡市、富岡市、榛東村、神流町、甘楽町、玉村町

・埼玉県 ：小川町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村、神川町、上里町、寄居町、さいたま市桜区、川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、新座市、蓮田市、日高市、ふじみ野市、伊奈町、埼玉三芳町、越生町、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

・千葉県 ：銚子市、茂原市、匝瑳市、大網白里市、東庄町、一宮町、睦沢町、長生村、長柄町、長南町、千葉市緑区、市川市、我孫子市、酒々井町、館山市、木更津市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町

・東京都 ：新宿区、目黒区、豊島区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、小金井市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、西東京市、瑞穂町、青梅市、あきる野市、三宅村

・神奈川県：横浜市鶴見区、横浜市南区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港南区、横浜市旭区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市都筑区、川崎市幸区、川崎市高津区、川崎市多摩区、川崎市麻生区、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、大和市、海老名市、大磯町、相模原市中央区、秦野市、伊勢原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、愛川町、清川村

・山梨県 ：山梨市、韮崎市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、市川三郷町、身延町、昭和町、富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、西桂町、鳴沢村、小菅村

・長野県 ：上田市、諏訪市、茅野市、佐久市、川上村、軽井沢町、御代田町、立科町、富士見町、原村、長野市、飯山市、坂城町、信濃町、飯綱町、栄村、飯田市、飯島町、高森町、木曽町

・静岡県 ：沼津市、三島市、富士宮市、長泉町、小山町、熱海市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、松崎町、西伊豆町、函南町、静岡市駿河区、静岡市清水区、牧之原市、菊川市

・北海道 ：新篠津村、千歳市、函館市、北斗市、知内町、木古内町、上ノ国町、厚沢部町、長沼町、室蘭市、厚真町、安平町、むかわ町、平取町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、帯広市、音更町、清水町、芽室町、幕別町、池田町、浦幌町、更別村、大樹町、弟子屈町、釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、白糠町、中標津町、標津町、別海町、根室市

・石川県 ：珠洲市

・岐阜県 ：海津市